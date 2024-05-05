В Дегтярске ввели режим ЧС

Глава Дегтярска Вадим Пильников сообщил, что в городе введен режим ЧС. Он действует с 22:40 вчерашнего дня.

«В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. Продолжается расчистка улиц от снега и поваленных деревьев», – отметил Вадим Пильников в своем телеграм-канале.

По его словам, с завтрашнего дня будет приостановлен образовательный процесс в школах и детских садах Дегтярска.

Как ранее писал «Новый День», аномально сильные снегопады в регионе начались вчера ночью. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также пригородах Екатеринбурга.

В настоящий момент без света остаются 22 тысячи человек, в том числе жители Дегтярска, где фиксировались повторные нарушения.

Дегтярск, Дарья Деменева

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