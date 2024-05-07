Режим ЧС в Дегтярске продлен. Школы остаются на дистанте

Режим ЧС в Дегтярске продлен. Его не отменят до полной ликвидации всех последствий аномального снегопада 4 мая. Об этом заявил в соцсетях глава города Вадим Пильников.

По словам мэра, котельные города постепенно запускаются, но для заполнения системы теплоснабжения требуется время. Ожидается, что в социальных учреждениях и домах горожан потеплеет в течение суток.

Школы переведены на дистанционное обучение до 8 мая (включительно), работа детских садов приостановлена на тот же срок.

Продолжается работа по нормализации водоснабжения и расчистка дорог и тротуаров от поваленных деревьев.

Напомним, режим ЧС в Дегтярске действует с 22:40 субботы, 4 мая. Как ранее писал «Новый День», аномально сильные снегопады в регионе начались в ночь с 3 на 4 мая. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Сильнее всего пострадал Ревдинский район и Дегтярский ГО в частности.

Дегтярск, Елена Владимирова

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