В дома свердловчан вернули свет

Энергетики «Россети Урал» возобновили электроснабжение, которое было нарушено после снегопада в нескольких населенных пунктах Свердловской области: Екатеринбурге, Щелкуне, Аверино, Космакова, Асбесте, Горном Щите, п. Рудный, частично в Ревде и Верхней Сысерти.

По данным пресс-службы компании, свет вернется в оставшиеся населенные пункты до конца сегодняшнего дня. Энергетики продолжают восстановительные работы в регионе в круглосуточном режиме.

«В ближайшее время специалисты энергокомпании, группировка которых включает в себя пермских, челябинских и башкирских коллег численностью 500 человек, будут усилены дополнительно спасателями», – уточнили в энергокомпании «Россети Урал».

Напомним, аномально сильные снегопады в регионе начались вчера ночью. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев.

Прокуратура Свердловской области ранее сообщала, что из-за непогоды подача электроснабжения была нарушена в 24 населенных пунктах. Без электричества остались 74 тысячи человек в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, Новоуральск, Сысерть, а также в поселке Горный Щит в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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