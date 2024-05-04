Прокуратура: без электричества остались 74 тысячи свердловчан

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль восстановление подачи коммунальных ресурсов жителям региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за непогоды подача электроснабжения была нарушена в 24 населенных пунктах. Без электричества остались 74 тысячи человек в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, Новоуральск, Сысерть, а также в поселке Горный Щит в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Кроме того, в ряде территорий, например, в Первоуральске, приостановлена подача потребителям водоснабжения и отопления.

Районные прокуроры на местах контролируют устранение специалистами ресурсоснабжающих организаций аварий на сетях в нормативные сроки.

Напомним, аномально сильные снегопады в регионе начались сегодня ночью. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также пригородах Екатеринбурга. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Дороги засыпаны снегом, местами высота снежного покрова составила более 10 см, наблюдается метель. Некоторые трассы перекрыты. В Первоуральске снова пропала вода в жилых районах. На железной дороге задерживаются пассажирские поезда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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