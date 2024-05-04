В Первоуральске после ночных снегопадов опять пропала вода – и горячая, и холодная. Люди оставляют гневные комментарии на странице городской администрации «ВКонтакте».

«Где ваши службы с повышенной готовностью? Как всегда одни слова. Вся Магнитка без холодной и горячей воды. За то ваши городские службы только и делают что мониторят ситуацию», – пишет жительница Первоуральска Ангелина. «Похоже, весь город без воды. На Хромпике, на Трубников отключили примерно после часа ночи и нет до сих пор((((«, – отвечает ей Марика. «Похоже традиция у нас такая в городе-перед каждыми праздниками город без воды оставлять! Видимо опять всем дружно придется писать,куда нужно», – предлагает Екатерина. Чтобы получить хоть какую-тот воду, горожане топят снег (благо его в избытке).

Мэр Первоуральска Игорь Кабец сообщил в соцсетях, что в городе снижена подача водоснабжения, отключена станция третьего подъема. «Вода отсутствует в центральной части города, ведутся работы по восстановлению водоснабжения. Четыре бригады убирают упавшие деревья на дорогах, еще четыре грейдера очищают дороги от снега. Была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС), ситуацию держим на контроле. Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности», – пишет мэр.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с водоснабжением преследуют Первоуральск давно. Все лето 2023 года первоуральцы страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря жители Первоуральска снова остались без воды. После этого возбудили еще одно уголовное дело. В январе 2024 года Первоуральский городской суд обязал местный Водоканал заплатить 80 млн рублей государству за причинение вреда почвам. В начале февраля глава города Игорь Кабец отправил в отставку директора городского Водоканала Артура Гузаирова. Мэр объяснил это тем, что чиновник не справился со своими обязанностями. Вместо Гузаирова и.о. директора был назначен его зам Сергей Матафонов. Но проработал он недолго. Уже 13 февраля Матафонов был задержан в ходе совещания в прокуратуре Первоуральска. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Предыдущая коммунальная авария в Первоуральске случилась 27 марта.

Первоуральск, Елена Владимирова

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