УГИБДД перекрыла несколько дорог из-за сильных снегопадов

В связи с неблагоприятными погодными условиями УГИБДД Свердловской области ввело временные ограничения на дорогах.

Так, в Ревдинском районе не ходит городской и междугородний пассажирский транспорт;

на участке с 162 по 352 км Пермского тракта ограничено движение для грузового транспорта;

на автодороге Ревда – Дегтярск – Курганово с 1км +830м по 31км + 850 м – для движения грузового и пассажирского транспорта;

на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района закрыто движение для грузового и пассажирского транспорта;

с 10 по 15 км Чусовского тракта Верх-Исетского района Екатеринбурга (до поселка Медный) участок дороги перекрыт из-за большого количества упавших деревьев на проезжей части. Экипажи ДПС информируют участников дорожного процесса об ограничении движения, обеспечивают безопасность. Путей объезда данного участка нет.

Напомним, аномально сильные снегопады в регионе начались сегодня ночью. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также пригородах Екатеринбурга. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Дороги засыпаны снегом, местами высота снежного покрова составила более 10 см, наблюдается метель. В Первоуральске снова пропала вода в жилых районах. На железной дороге задерживаются пассажирские поезда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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