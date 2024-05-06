В Екатеринбурге 4-летний ребенок выпал с 8 этажа

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 4-летний ребенок выпал из окна на 8 этаже и остался жив. Следователи СК устанавливают все обстоятельства ЧП. «В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая помощь в медицинском учреждении. Сотрудниками территориального отдела СК России и полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В СК напоминают, что для взрослых, беспечно относящихся к безопасности своих детей, установлена ответственность, в том числе уголовная.

Как уже сообщал «Новый День», ежегодно в теплое время года на Урале десятки детей погибают и получают серьезные травмы, выпав из окна. Напоминаем, какие устройства могут спасти детей от гибели и травм.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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