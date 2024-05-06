Завтра с пяти утра часть улиц Екатеринбурга будет перекрыта для генеральной репетиции парада

В Екатеринбурге 7 мая во время проведения генеральной репетиции парада Победы с 5:00 до 12:00 будет перекрыта часть улиц. Движение по ним будет запрещено как всем видам транспорта, так и пешеходам.

В указанные часы будет закрыто движение по следующим улицам:

– по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

– по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

– по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова;

– по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

– по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

– по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

– по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

– по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

На время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада с 5:00 будут закрыты следующие участки улично-дорожной сети:

– улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;

– улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;

– улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

– улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;

– улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

– по пандусам транспортной развязки на улице Московской.

В связи с проведением репетиций изменится и работа общественного транспорта.

Распределение маршрутов до 12:00 будет следующим:

– автобус № 043 будет следовать по маршруту: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – Металлургов – автодорога на Пермь – станция Решеты – поселок Старые Решеты – Московский тракт – поселок Северка;

– автобус № 45 будет следовать по маршруту: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Бардина – Серафимы Дерябиной – Кольцевая автодорога – дорога в поселок Широкая Речка – Соболева;

– автобус № 46 будет следовать по маршруту: Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Бардина – Амундсена – Московская – Фурманова – Серова – Большакова – Московская – Куйбышева – (обратно 8 Марта – Фурманова – Шаумяна) – 8 Марта – Малышева – Репина – Крауля – Токарей – Бебеля – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Ольховская – Пехотинцев;

– автобус № 48 будет следовать по маршруту: Данилы Зверева – Сулимова – Смазчиков – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – автодорога в поселок Широкая Речка – Суходольская – Удельная;

– автобус № 51 будет следовать по маршруту: Сахарова – Рябинина – Парина – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Токарей – Крауля – Репина – Малышева – 8 Марта – Щорса – Белинского – Самолетная – Южный проезд – Походная – Елизаветинское шоссе – Бисертская;

– автобус № 52 будет следовать по маршруту: Бисертская – Елизаветинское шоссе – Новинская – Титова – 8 Марта – Малышева – Репина – Зоологическая – Серафимы Дерябиной – Вильгельма Де Геннина – Парина – Рябинина – Сахарова;

– автобус № 054 будет следовать по маршруту: Есенина – Бычковой – Комсомольская – Библиотечная – Мира – Малышева – Гагарина (обратно Мира) – Ленина – Малышева – Карла Либкнехта – 8 Марта – Щорса – Амундсена – Мостовая – Предельная – Городская – Чемпионов – Золотистый – Лучистая;

– автобус № 62 будет следовать по маршруту: Чкалова – Сахарова – Вильгельма де Геннина – Парина – Рябинина – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – ТРЦ Радуга Парк – Репина – Викулова – Крауля – Репина – Малышева – 8 Марта – Титова – Селькоровская;

– автобус № 81 будет следовать по маршруту: Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Умельцев – 2-я Новосибирская – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева;

– автобус № 87 будет следовать по маршруту: Чкалова – Вонсовского – Амундсена – Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – Малышева – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Вилонова;

– автобус № 89 будет следовать в направлении к остановке «Окраинная»: Ленина – Мамина-Сибиряка – Малышева – 8 Марта – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Шварца – 8 Марта – Военная – Дорожная – Окраинная;

– автобус № 93 будет следовать по маршруту: Рябинина – Краснолесья – Амундсена – Щорса – 8 Марта – Малышева – Репина – Крауля – Токарей – Бебеля – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Техническая – Расточная – Билимбаевская – Ангарская – Техническая – Решетская (обратно Белякова) –Левоневского – ДМБ № 9 – станция Шувакиш.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube