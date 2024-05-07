Екатеринбург встал в огромные пробки из-за репетиции парада

Сегодня утром движение в Екатеринбурге серьезно затруднено из-за проведения репетиции Парада Победы на площади 1905 года.

Часть проспекта Ленина и прилегающих улиц перекрыта, поэтому в городе образовались 9-балльные пробки. Самая сложная ситуация – на улицах Московской, Малышева, Куйбышева, Восточной, Репина, Гурзуфской, Посадской, Серафимы Дерябиной.

Напомним, до 12:00 будет закрыто движение по следующим улицам:

– по проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Репина;

– по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

– по улице Татищева, от Репина до Мельникова;

– по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

– по улице Пушкина, от Малышева до Ленина;

– по Вайнера, от улицы Антона Валека до Ленина;

– по Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

– по Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.

Таким образом, к 12 часам, когда военные закончат репетицию, должны снять и все ограничения на передвижение. Однако автомобилисты , стоящие в пробках, мрачно шутят, что аукаться масштабные перекрытия будут сегодня весь день, пробки никуда не денутся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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