Уволена воспитательница детсада, пнувшая ребенка

В Екатеринбурге уволили воспитательницу, которая на прогулке пнула ребенка.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности на основании п. 2 ст. 336 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 27 апреля. Сотрудница детского сада «Жемчужинка» вывела детей на прогулку. Ее коллега, которая водит сына в группу женщины, решила заснять занятия на свежем воздухе. На видеозапись попал момент, где воспитательница толкнула ногой сидевшего на лавочке ребенка, он упал. Мать пожаловалась заведующей, которая, с ее слов, пыталась замять конфликт. Сама воспитательница заявила, что ничего такого не помнит. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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