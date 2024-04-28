Воспитательница детского сада на прогулке пнула ребенка

В Екатеринбурге воспитательница детского сада на прогулке пнула двухлетнего ребенка. Прокуратура и СК начали проверку.

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, сотрудница детского сада «Жемчужинка» вывела детей на прогулку. Ее коллега, которая водит сына в группу женщины, решила заснять занятия на свежем воздухе. На видеозапись попал момент, где воспитательница толкнула ногой сидевшего на лавочке ребенка, он упал. Мать пожаловалась заведующей, которая, с её слов, пыталась замять конфликт. Сама воспитательница говорит, что ничего такого не помнит.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку. В ходе проверки будет установлено, получил ли ребенок телесные повреждения.

Еще одну проверку организовали в СУ СКР по Свердловской области. «Согласно видеозаписи, размещённой в СМИ, женщина пнула ногой ребёнка, отчего он упал на землю. В ходе проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к опросу очевидцев, также выясняется, получил ли ребёнок телесные повреждения», – рзаявил представитель ведомства Александр Шульга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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