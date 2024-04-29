Воспитателя, пнувшего ребенка, отстранят от работы

Воспитательницу детского сада № 308 «Жемчужина», которая два дня назад во время прогулки пнула двухлетнего ребенка, уволят.

«27 апреля во время прогулки воспитатель подошла к ребенку и пнула его. Ребенок упал на землю и ударился. Имеется видеосъемка. Информация направлена во все органы профилактики. Сотрудник отстранена от работы, трудовой договор с ней будет расторгнут», – рассказали «Новому Дню» в мэрии.

Напомним, коллега воспитательницы, которая водит сына в группу женщины, решила заснять занятия на свежем воздухе. На видеозапись попал момент, где воспитательница толкнула ногой сидевшего на лавочке ребенка, он упал. Мать пожаловалась заведующей, которая, с ее слов, пыталась замять конфликт. Сама воспитательница говорит, что ничего такого не помнит.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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