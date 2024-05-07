В Екатеринбурге отключат отопление с 13 мая

Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 13 мая. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов.

Отключение тепла в жилых домах и общественных зданиях будет поэтапным. В последнюю очередь подача теплоносителя будет прекращена в школы, детские сады, больницы и дома ветеранов.

На следующий день после окончания отопительного сезона начнется первый этап опрессовок. Гидравлические испытания теплосетей пройдут с 14 по 17 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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