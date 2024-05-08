В Нижнем Тагиле отопительный сезон в связи с холодами продлили до 20 мая

В Нижнем Тагиле на полторы недели продлен отопительный сезон. Сделано это в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

«В связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями принято решение о продлении отопительного сезона до 20 мая включительно. Я напомню, мы планировали поэтапно отключать отопление с 13 мая. Но учитывая обращения жителей, школы и садики, в которых должна быть комфортная для детей температура, дал поручение внести изменения в Постановление «Об окончании отопительного сезона 2023-2024 годов». И, конечно, будем ориентироваться по погоде», – написал в своем телеграм-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге отопительный сезон закончится 13 мая. Энергетики уже начинают подготовку к летним опрессовочным работам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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