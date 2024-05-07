В Екатеринбурге горит жилая высотка, пожарные не могут подъехать из-за припаркованных машин

В Екатеринбурге случился пожар в многоэтажном доме на Союзной, 2. По данным МЧС, сильное задымление произошло в районе 21-го этажа здания.

Для спасения людей были сформированы звенья газодымозащитной службы. Как сообщили в пресс-службе МЧС, высотная пожарная техника не может подъехать к дому из-за припаркованных машин.

Как сообщают очевидцы, один из мужчин, который пытался спастись от дыма, сорвался с балкона верхнего этажа. Второго жильца с горящего этажа спасатели спустили по шлангу на кондиционер, который установлен на стене дома. Мужчине удалось разбить окно, и он перебрался в соседнюю квартиру.

В МЧС подтвердили, что один человек был спасен с 19-го этажа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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