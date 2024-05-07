«Спасатели его не спасли!» – очевидцы рассказали, как человек сорвался с лоджии горящего дома

Мужчина, который сорвался с 21 этажа горящего дома на улице Союзной, пытался выбить стекло на лоджии этажом ниже, чтобы спастись. Но у него не получилось – он упал вниз и погиб.

«Мы выглянули, когда пожарные только ехали к дому, а наверху из лоджии валил дым. Потом мужчина стал вылезать из лоджии наружу, – рассказала «Новому Дню» жительница соседнего дома Анастасия. – В руках у него была вроде сушилка для белья. И он этой сушилкой пытался выбить стекло на лоджии ниже этажом. Видимо, получилось не особо. Там было плохо видно. Ну и как-то он там держался, чудом. Там же гладкая отвесная стена, уступок нет почти. Потом сверху стали падать обгоревшие части какие-то. Дерево или от окон. Он откуда-то достал что-то типа коврика и прикрывался им. А спасатели его не спасли! Позор. Могли бы ему дать что-то держаться. Или пробиться на балкон и тоже дать за что-то держаться. Кто-то сильно получит за это».

Напомним, сегодня днем в Екатеринбурге случился пожар в многоэтажном доме № 2 на улице Союзной. По данным МЧС, сильное задымление произошло в районе 21-го этажа здания. Для спасения людей были сформированы звенья газодымозащитной службы. Высотная пожарная техника не могла подъехать к дому из-за припаркованных машин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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