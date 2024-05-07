В минздраве подтвердили, что в пожаре на Союзной погиб человек

Минздрав Свердловской области подтвердил гибель человека в многоэтажке на улице Союзной, где произошел пожар. «С крыши горящего дома на высоте 21 этажа сорвался человек. От травм, несовместимых с жизнью, он скончался», – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что еще три жителя дома получили отравление продуктами горения. На месте работают три бригады медиков, пострадавшим оказывают помощь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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