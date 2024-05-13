Стала известна причина пожара в многоэтажке на Союзной

Пожарные дознаватели установили причину возгорания в многоэтажном доме на Союзной, 2, в Екатеринбурге. Квартира на 21-м этаже загорелась из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Напомним, пожар случился днем 7 мая. В загоревшейся квартире находились двое мужчин. Один из них, спасаясь от дыма, пытался перебраться на соседнюю лоджию и сорвался вниз на глазах очевидцев. Погибший – 30-летний Вячеслав Брусницын. Он арендовал квартиру, где случился пожар.

Второго мужчину, 35-летнего Константина, удалось спасти. Он залез на подоконник, пожарные с крыши перекинули ему шланг, и мужчина смог через окно забраться в другую квартиру. Позднее спасенный рассказал, что познакомился с погибшим мужчиной накануне и был у него в гостях. Прокуратура и следственный комитет проводят проверки. Родственники погибшего рассказали изданию е1.ru, что причиной возгорания могли стать угли от кальяна, который Вячеслав любил курить дома.

Тушение пожара в высотном жилом доме проходило по категории повышенной сложности. Спасатели не смогли воспользоваться высотной техникой из-за припаркованных во дворе автомобилей. Для спасения людей были сформированы звенья газодымозащитной службы. Всего из здания пожарные эвакуировали 34 человека.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожарные машины не имеют права «таранить» припаркованные автомобили и другие препятствия, даже если они мешают проезду к месту пожара или развертыванию сил на месте происшествия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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