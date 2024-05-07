СКР начал проверку по факту пожара, в котором погиб человек

Следователи Чкаловского района Екатеринбурга начали проверку по факту пожара в ЖК на улице Союзной. «Предварительно установлено, что в ходе возникшего возгорания пострадали несколько граждан, находившиеся на верхних этажах. Один из пострадавших упал с балкона, расположенного на одном из верхних этажей жилого дома, после чего был доставлен в больницу. Однако, несмотря на оказанную гражданину помощь, он скончался. Точные данные о количестве пострадавших и характере полученных ими травм в настоящее время выясняются. Сотрудники Следственного комитета выехали на место происшествия, где во взаимодействии с представителями МЧС и МВД будет проведён осмотр, а также опрошены непосредственные очевидцы случившегося», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

Как рассказал журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Казаков, сложность тушения заключалось в том, что пожар случился на последнем этаже высотного здания, и было плотное задымление. Спасатели не смогли воспользоваться высотной техникой из-за припаркованных во дворе машин. «В пожаре пострадали два человека, было эвакуировано 34 жильца. По информации скорой помощи, один пострадавший находится в стабильном состоянии. У второго – тяжелое состояние. На месте работают пожарные дознаватели», – сообщил Казаков.

В пожаре погиб мужчина, который упал с балкона 21-го этажа, пытаясь спастись от дыма. Из горящей квартиры спасатели вытащили еще одного мужчину – его по шлангу спустили на кондиционер, он смог разбить окно и забраться в соседнее жилище. Выживший рассказал агентству «Ночные новости», что погибший арендовал квартиру, где случился пожар. Мужчина познакомился с ним накануне, пришел в гости, и в ночь перед пожаром они выпивали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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