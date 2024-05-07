Пожар в многоэтажке в районе Автовокзала потушен. Полиция допросила выжившего мужчину

Пожарные потушили открытый огонь в многоэтажке жилого комплекса «Юг-Центр» на улице Союзная. По данным МЧС, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На месте работали 39 спасателей и 15 единиц техники.

Как рассказал журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Казаков, сложность тушения заключалось в том, что пожар случился на последнем этаже высотного здания, и было плотное задымление. Спасатели не смогли воспользоваться высотной техникой из-за припаркованных во дворе машин. «В пожаре пострадали два человека, было эвакуировано 34 жильца. По информации скорой помощи, один пострадавший находится в стабильном состоянии. У второго – тяжелое состояние. На месте работают пожарные дознаватели», – сообщил Казаков.

В пожаре погиб мужчина, который сорвался с балкона 21-го этажа, пытаясь спастись от дыма. Из горящей квартиры спасатели вытащили еще одного мужчину – его по шлангу спустили на кондиционер, он смог разбить окно и забраться в соседнее жилище. Выживший рассказал журналистам агентства «Ночные новости», что погибший арендовал квартиру, где случился пожар. Мужчина познакомился с ним накануне, пришел в гости, и в ночь перед пожаром они выпивали.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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