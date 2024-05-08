Первый этап опрессовок перенесли на неделю

Первый этап опрессовок в Екатеринбурге из-за прохладной погоды перенесли на неделю.

Как сообщили в пресс-службе ЕТК, вместо 13-17 мая гидравлические испытания пройдут 20-24 мая 2024 года. Исключение – УК «Академическая», в микрорайоне другая схема, там опрессовки начнутся 14 мая.

Второй этап опрессовок в городе назначен на 4-7 июня. Третий – на 16-19 июля. Четвертый – на 6-9 августа.

Опрессовки должны пройти без отключения горячего водоснабжения, как и в прошлые сезоны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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