Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа

В Екатеринбурге утвержден график опрессовок сетей теплоснабжения. В этом году гидравлические испытания пройдут в четыре этапа – в каждый из теплых месяцев с мая по август включительно.

Так, первый этап запланирован на 14-17 мая. Второй – на 4-7 июня. Третий – на 16-19 июля. Четвертый – на 6-9 августа.

Опрессовки должны пройти без отключения горячего водоснабжения, как и в прошлые сезоны.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube