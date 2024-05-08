В Екатеринбурге к 9 Мая вырос спрос на салюты и фейерверки

В Екатеринбурге вырос спрос на пиротехнику. Как сообщают продавцы – в последние дни покупатели идут очень активно и берут, в среднем, по три-пять разных фейерверков. «Люди готовятся отметить День Победы. В связи с тем, что в этом году городского салюта не будет, люди ищут возможность устроить шоу самостоятельно», – пояснил РИА «Новый День» один из продавцов пиротехники.

В среднем салют на 9 залпов сейчас стоит 1200 рублей.

Спасатели напоминают правила пользования пиротехникой: категорически запрещается использовать изделия, имеющие дефекты корпуса или фитиля, измятые или подмоченные.

Особенно тщательно стоит подойти к выбору места для запуска фейерверка. В идеале это должна быть открытая площадка – свободная от деревьев и построек поляна или двор.

Если выбранное место не имеет в радиусе 50 метров пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, можно использовать практически любую пиротехнику. Если площадка тесна, воспользоваться можно лишь ограниченным ассортиментом изделий наземного действия – петардами и хлопушками. Использовать же рядом с жилыми домами летящие вверх ракеты категорически запрещается, так как они могут попасть в окно, залететь в форточку или на балкон.

При запуске фейерверков зрители должны находиться на расстоянии 20 метров от пусковой площадки с наветренной стороны, так как ветер может снести дым и несгоревшие части оболочки и содержимого. Кроме того, необходимо помнить, что все пиротехнические изделия изготавливаются из взрывчатых и горючих смесей, и при неправильном обращении они представляют серьезную опасность для здоровья человека. Поэтому категорически запрещается носить их в карманах, сжигать в костре, разбирать и подвергать механическим воздействиям.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/826435.html

Екатеринбург, Елена Васильева

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