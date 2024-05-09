В Верхней Пышме масштабно и людно отмечают День Победы

Верхняя Пышма масштабно и людно празднует День Победы. Как сообщает «Новый День», праздник начался в Сквере воинской славы с общегородского митинга и возложения цветов к мемориалу воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной. Для таких понятий как подвиг, доблесть, самопожертвование, не существует сроков давности, и сегодня жители города пришли почтить память 6000 земляков, ушедших на фронт, из которых 3444 были удостоены орденов и медалей за подвиги и героизм. На мартирологе мемориала выгравированы имена 2 368 верхнепышминцев, погибших в боях.

В череде торжественных мероприятий особое место занимает митинг «Памяти павших, во славу живых!» у мемориала «Журавли», воздвигнутого в честь подвига заводчан-фронтовиков. 667 сотрудников Пышминского медеэлектролитного завода ушли на защиту Родины, 281 человек не вернулся с войны. Сегодня у Вечного огня, зажжённого от медеплавильной печи в память о них, встретили День Победы работники, ветераны-металлурги, жители и гости Верхней Пышмы.

Уже более 20 лет существует традиция, благодаря которой родственники пропавших без вести на полях сражений жителей Верхней Пышмы обретают Судьбу своего родственника, и 2024 год не стал исключением. Сегодня Судьба старшины 409 отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 107 стрелковой дивизии Ивана Макаровича Волокитина была торжественно вручена его младшей дочери Тамаре Ивановне Маянковой, ветерану труда, чей стаж работы на предприятии составил 30 лет. Вместе с ней разделили этот волнующий момент ее дочь Людмила Анатольевна Тихонова, внучка Екатерина Сергеевна Тюляева и правнуки Михаил и Иван.

Иван Макарович Волокитин с 1936 года проживал в поселке Медный рудник. В 1941 году в числе первых был призван в Красную армию, геройски сражался в ходе Белгородско-Харьковской стратегической операции. Более 80 лет его родные не знали о судьбе героя. В ходе архивной работы по документам учёта Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации удалось установить: Иван Макарович Волокитин пал смертью храбрых 2 Сентября 1943 года на станции Буды в Харьковской области.

Данью памяти и уважения к участникам Великой Отечественной войны, к тем, кто погиб, к тем, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, стали для всех присутствующих Минута молчания и последовавшее за ней возложение цветов к Вечному огню мемориала.

Праздничная программа Дня Победы в Верхней Пышме продолжилась красивой акцией «Вальс Победы» перед Техническим университетом. Студенты вуза проводят ее уже в восьмой раз. В этом году в мероприятии приняло участие 40 вальсирующих пар. К учащимся университета присоединились ребята из школы №2 Верхней Пышмы и студенты из УрГПУ, РГППУ, ЕЭТК, УрФУ, а также впервые – из УрГЮУ.

Репетиции Вальса начались еще в марте. Первые занятия проводились в стенах вузов, где изучались основные движения. Затем, когда стало теплее, участники стали вальсировать на площадке перед Техуниверситетом и выстраивать номера в общую концепцию, оттачивая изученные движения.

Каждый год выбирается новый музыкальный номер студенческого вальса. В этом году акция прошла под песню «В лесу прифронтовом». Помимо непосредственно танца на площадке Технического университета на праздновании Дня Победы впервые выступали и вокальные коллективы с репертуаром песен о войне – современных и прошлых лет.

Кульминацией праздника стало, безусловно, традиционное Торжественное шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса Верхней Пышмы. Подготовка к этому событию началась в еще в феврале. На протяжении нескольких месяцев механики проводили мелкий ремонт, замену технических жидкостей, проверяли работоспособности узлов и механизмов. Это огромная работа даже для военной техники, которая каждый год участвует в Торжественном шествии и проходит полное техническое обслуживание. Что уж говорить о гражданских образцах, некоторые из которых не использовались много лет. Так, например, потребовался капитальный ремонт двигателя пожарного ПМГ-1, восстановление тормозной системы ГАЗ-63, полная ревизия электрооборудования довоенного автобуса ГАЗ-03-30 и множество других работ.

В этом году в праздничной колонне проехали 35 единиц техники. Среди них танки, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили, мотоциклы и – впервые за всю историю Торжественного шествия в Верхней Пышме, – целая линейка гражданских автомобилей предвоенного и послевоенного периодов. Главными зрителями шествия стали более 400 тружеников тыла, детей войны, ветеранов труда и промышленных предприятий, а также 170 юнармейцев, приехавших из разных городов нашей страны на празднование Дня Победы в Медную столицу Урала.

Следует отметить, что в этом году сама концепция Торжественного шествия была существенно пересмотрена. Традиционно по главной улице города проходила сугубо военная техника, которая использовалась непосредственно в годы Великой Отечественной войны. На этот раз в праздничную колонну включено еще 14 единиц гражданской техники как довоенного, так и послевоенного времени. В истории СССР военное и гражданское производство были неразрывно связаны, особенно в годы большого индустриального скачка 30-х-50-х годов. Было принято решение продемонстрировать эту связь через музейные экспонаты. Выстроенные в праздничной колонне в особой последовательности, они представили жителям и гостям Верхней Пышмы широкую историческую панораму.

Вся техника в колонне прошла в особом тематико-хронологическом порядке: от эпохи индустриализации и экономического подъема страны (1930-е годы) – через годы Великой Отечественной войны – к периоду послевоенного восстановления (1945-50-е годы). Зрители смогли увидеть «живые» ходовые иллюстрации к каждому из этих этапов.

Танки Т-26, БТ-7, Т-28, Т-35, бронеавтомобиль БА-20, мотоцикл ТИЗ АМ-600 – вооружение, созданное в 30-е годы для укрепления обороноспособности страны. Произведенные в эти же годы автомобили ГАЗ-А, ГАЗ-М1, ЗиС-101А и ЗиС-Спорт, КИМ-10-50 – машины первых поколений советского автопрома, – призванные демонстрировать высокий уровень жизни и достижения страны.

Вслед за техникой 30-х годов прошли единицы, которые были необходимы фронту в годы Великой Отечественной войны: танки Т-70, Т-34-76, КВ-1, Т-34-85, артиллерийские установки СУ-100, ИСУ-152, грузовые автомобили ГАЗ-ААА, ЗИС-12, бронеавтомобиль БА-10, БА-64 и другие.

Завершили Торжественное шествие послевоенные автомобили, отражающие статус державы-победительницы: ГАЗ-М-20В «Победа», ЗИС-110Б, ЗИМ (ГАЗ-12) и грузовики, необходимые для восстановления страны: ГАЗ-63, ЗИС-151 и другая техника.

Отметим, что в 2024 году Торжественное шествие исторической техники в Верхней Пышме прошло в 14-й раз.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Сегодня в Верхней Пышме празднично и людно Вальс Победы

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