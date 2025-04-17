9 мая по Верхней Пышме пройдут 60 единиц военной техники 1940-х годов

В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне музейный комплекс Верхней Пышмы выведет на праздничное шествие 60 образцов военной техники 1930-1940 годов.

Об этом рассказала на пресс-конференции исполнительный директор ЧУК «Музейный комплекс» в Верхней Пышме Елена Филатова. «Шествие военной техники мы проводим с 2010 года, в этом году оно состоится уже в 14-й раз. Первый раз участие приняли только 11 экспонатов музейного комплекса. Но комплекс развивается. В 2024 году по городу прошло 39 образцов военной техники, а в этом году мы приготовили грандиозное мероприятие, у нас будет 60 образцов военной техники», – сообщила она.

Отличие от шествия прошлых лет будет еще и в том, что впервые можно будет увидеть не только советскую военную технику, но и ту, которая поставлялась в СССР по лендлизу странами-союзниками.

Верхняя Пышма, Евгения Вирачева

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