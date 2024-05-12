На Урале минувшей ночью можно было увидеть северное сияние

Этой ночью свердловчане вновь могли увидеть полярное сияние.

Так, яркое свечение было видно в районе Краснотурьинска на севере области.

Кроме того, астроном-любитель Илья Янковский из Ирбита показал «Новому Дню», каким сегодня было небесное явление на Среднем Урале. «Текущая обстановка с сиянием на 57-й широте в Свердловской области в кадре инфракрасной камеры: свечение над горизонтом – диффузная форма полярного сияния, плохо различимая невооружённым глазом. Также можно заметить несколько тусклых, но довольно высоких лучей. По высоте область сияния достигает созвездия Кассиопеи (около 30° над горизонтом)», – отметил Илья Янковский.

Также астроном поделился с нами кадрами сияния предыдущей ночи. В ночь на 11 мая над регионом практически не наблюдалось облачности, поэтому свечение было намного ярче.

Напомним, северные сияния возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Чем сильнее активность на Солнце, тем ярче проявления на Земле.

Как ранее писал «Новый День», накануне на Земле началась сильнейшая магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), по Земле ударили три солнечных выброса массы. Первый удар был 10 мая вечером около 20 часов по московскому времени и совпал с началом бури уровня G4. Ночью 11 мая более мощные удары происходили около 01:00 МСК и в 04:30 МСК. Сила каждого была эквивалентна уровню G5.

Фото: Илья Янковский, starvisor.ru

Екатеринбург, Дарья Деменева

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