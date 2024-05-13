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Понедельник, 13 мая 2024, 10:38 мск

Новости Екатеринбург

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Аномальные майские холода продлятся еще неделю

Холодная погода на Среднем Урале задержится как минимум еще на неделю. Средняя температура воздуха будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

«После прохождения атмосферного фронта 12 мая регион располагается в холодной воздушной массе на восточной периферии антициклона. До среды включительно существенные осадки по области прекратятся. Дневной прогрев будет зависеть от облачности, а ночи по-прежнему холодные, с заморозками в воздухе и на почве», – сообщил синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

В четверг в регион на короткое время зайдет атлантический циклон и принесет с собой теплый воздух со стороны Скандинавии. 16 и 17 мая днем воздух прогреется до +16°, ночью ожидается +7°. Но уже в субботу на Средний Урал вновь станет прохладно: ночью +7°, днем +12°.

Напомним, в Свердловской области продлили отопительный сезон из-за погодных условий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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