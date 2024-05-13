Отопительный сезон в Екатеринбурге продлят

Администрация Екатеринбурга решила продлить отопительный сезон в областном центре до 20 мая. Это сделано по рекомендации регионального минЖКХ.

«Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды. В связи с этим мы обратились к главам территорий временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенес сроки на 20 мая», – цитирует ДИП министра Николая Смирнова.

Ранее Алексей Орлов подписал постановление, по которому отключение отопления должно было начаться уже сегодня. Сначала тепло должны были отключить в жилых домах, в последнюю очередь – в школах, детских садах, больницах и домах ветеранов.

Добавим, что эта неделя в уральской столице будет прохладной. Днем 13-15 мая в Екатеринбурге будет +9…+12 °C, но по ночам температура воздуха будет снижаться до нулевой отметки. В четверг и пятницу, по предварительным данным, воздух прогреется до +15…+16 °C, однако в субботу придет новое похолодание.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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