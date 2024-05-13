Отопительный сезон в Свердловской области завершится 15 мая

В большинстве городов Свердловской области отопление начнут отключать 15 мая, но в Екатеринбурге этот процесс начнется уже сегодня.

Отключение тепла в жилых домах и общественных зданиях будет поэтапным. В последнюю очередь подача теплоносителя будет прекращена в школы, детские сады, больницы и дома ветеранов. Такое постановление глава города Алексей Орлов подписал еще 6 мая.

В целом по области даты окончания отопительного сезона несколько различаются. «Каждый муниципалитет самостоятельно выбирает дату окончания отопительного сезона. Но в большинстве из них – с 15 мая. Отключения будут проходить в соответствии с температурным графиком и по заявкам организаций и управляющих компаний. Понятно, что на севере региона это произойдет значительно позже», – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Добавим, что эта неделя в уральской столице будет прохладной. Днем 13-15 мая в Екатеринбурге будет +9…+12 °C, но по ночам температура воздуха будет снижаться до нулевой отметки. В четверг и пятницу, по предварительным данным, воздух прогреется до +15…+16 °C, однако в субботу придет новое похолодание.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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