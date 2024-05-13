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Понедельник, 13 мая 2024, 09:28 мск

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Свердловские муниципалитеты перенесут сроки отключения тепла

Из-за холодной погоды в Свердловской области изменится график отключения отопления. По данным министерства ЖКХ, муниципалитеты будут самостоятельно выбирать дату прекращения подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Так, в Екатеринбурге отопление начнут отключать с 20 мая, а не 13-го, как планировалось ранее.

По федеральным нормам подача тепла прекращается после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превысит +8 градусов. В первую очередь уровень отопления снижается в жилых домах, чуть позже – в социальных учреждениях. Распоряжения об отключении тепла подписывают главы муниципальных образований, ориентируясь на погодные условия, сообщили в областном департаменте информационной политики.

На этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются ночные заморозки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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