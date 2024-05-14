В Екатеринбурге опять поменяли дату отключения тепла

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал новое постановление об окончании отопительного сезона. Поэтапное прекращение подачи тепла в жилые дома начнется с 16 мая. Хотя еще вчера была объявлена другая дата – 20 мая.
По прогнозу синоптиков, в четверг на Средний Урал придет короткое потепление. В Екатеринбурге воздух днем прогреется до +16 °C. Ночных заморозков больше не ожидается.
Напомним, из-за холодной погоды свердловское министерство ЖКХ рекомендовало муниципалитетам продлить отопительный сезон еще на неделю.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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