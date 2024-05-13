На Урал поступила свежая черешня

В Свердловскую область начала поступать свежая черешня. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, в аэропорт Кольцово прибыло 6 тонн ягод из Узбекистана.

Специалисты провели мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю, вредителей в партии не выявлено.

В интернете уже появились первые объявления о продаже черешни, на «Авито» за 1 кг просят от 800 до 1100 рублей.

Как сообщал «Новый День», злоупотреблять черешней не стоит, она может стать причиной аллергии. Больным диабетом ее есть и вовсе не рекомендуется, как и тем, кто хочет похудеть.

С осторожностью нужно давать черешню детям, так как у них в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания.

Взрослым людям, склонным к аллергии, лучше избегать ярко окрашенных ягод. Кроме того, необходимо помнить, что употребление большой порции черешни может привести к диарее. Такой нежелательный эффект может появиться после 300-400 граммов этой ягоды, съеденных за раз.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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