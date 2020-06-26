Врачи рассказали об опасности переедания черешни

Диетологи дали несколько советов по употреблению черешни. Эта ягода может стать причиной аллергии, а больным диабетом ее есть и вовсе не рекомендуется. К тому же черешней не стоит злоупотреблять тем, кто желает избавиться от лишнего веса.

Черешня относится к высокоуглеводным продуктам, говорит нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер. В 100 граммах ягод содержится около 50 килокалорий. «Здоровым людям Всемирная организация здравоохранения рекомендует иметь в рационе от 400 до 800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод», – напомнила Деккер.

Диетолог предлагает добавлять к черешне белок и клетчатку, например, приготовить десерт с семенами льна или чиа, творогом или йогуртом, пишет АиФ.ru. В этом случае блюдо будет более сытным, соответственно, меньше вероятность съесть слишком много углеводов. «Даже если мы и переберем в углеводах, способность этих углеводов из ягоды отдавать глюкозу в кровь будет ниже за счет клетчатки, которую мы дополнительно добавили, и белка», – отметила врач.

С осторожностью нужно давать черешню малышам. «У детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания», – пояснила Деккер. В рацион ребенка стоит добавлять лишь несколько ягод, а затем смотреть, будет ли на них реакция.

Взрослым людям, склонным к аллергии, лучше избегать ярко окрашенных ягод. Кроме того, необходимо помнить, что употребление большой порции черешни также может привести к диарее. Такой нежелательный эффект может появиться после 300-400 грамм этой ягоды, съеденных за раз.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.06.20

В США допустили, что статистика по Covid-19 занижена в 10 раз. / Новорожденная тройня с Covid-19 могла получить инфекцию через плаценту. / В столице Эквадора закончились места в больницах для больных коровирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»