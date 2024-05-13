Парк Маяковского закроется на обработку от клещей утром 14 мая

В парке Маяковского в Екатеринбурге 14 мая проведут второй этап акарицидной обработки. Специальные препараты будут распылять в лесной части с 9:30 до 12:00. В этот период парк будет закрыт для прогулок, допускаются только транзитные пешеходы, сообщили в пресс-службе ЦПКиО. После окончания обработки парк откроют. Но в следующие два дня будут действовать ограничения на прогулки в парке с детьми и домашними животными.

Всего в Екатеринбурге в этом году противоклещевыми препаратами будет обработано более 469 гектаров лесопарков. Работы продлятся до конца мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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