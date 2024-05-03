Мэрия опубликовала график обработки парков от клещей

Екатеринбургские парки и скверы начали обрабатывать от клещей с конца апреля. Но дождливая погода внесла коррективы, и сроки работ сместились. Сегодня администрация города опубликовали график акарицидной обработки зеленых зон.

Так, в ближайшие две недели обработают следующие территории:

6 мая – парк в квартале улиц Чкалова, Онуфриева, Громова, Академика Бардина, а также парк «Зеленая роща» (пересечение улиц Народной воли и Шейнкмана);

7 мая – сад по улице Вайнера, парк 50-летия Советской власти (в районе улиц Декабристов, Мичурина, Народной воли) и сад имени Энгельса (на пересечении улиц Малышева и Бажова);

8 мая – парк имени Чкалова и парк Камвольного комбината (по улице Ферганской);

13 мая – лесопарковая зона в микрорайоне Компрессорного завода ((пересечение улиц Латвийской и Хвойной), парк Турбомоторного завода;

14 мая – парк «Семь ключей» (на пересечении улицы Технической и переулка Червонного).

Также работы планируются на территориях Городского, Малоистокского, Чусовского и Широкореченского лесничеств.

Напомним, акарицидная обработка уже проводилась в дендрологическом парке на 8 марта и парке Маяковского. Кроме того, 2 мая обработали парки имени 50-летия ВЛКСМ и имени Агафонова.

В Екатеринбургском лесничестве отметили, что всего в этом году противоклещевым препаратом будет обработано 469,27 гектара на территории Екатеринбурга, из них городских лесов 392,53 га, парков 76,74 га.

«Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии размещают предупреждающие таблички накануне дезинсекции. В них указаны даты и время проведения работ. В день обработки специалисты не рекомендуют горожанам находиться на территории, так как раствор распыляется на 6-8 метров вглубь обрабатываемой зоны. В течение двух дней после дезинсекции важно не ходить по обработанной траве и обязательно мыть после прогулки домашних питомцев», – уточнили в мэрии.

Как ранее писал «Новый День», обработка природных парков Свердловской области от клещей завершится только к концу мая. Работы запланированы в Шарташском лесном парке, Юго-Западном, Уктусском, Лесоводов России, Калиновском и других лесных парках Екатеринбурга, а также на туристических маршрутах в природных парках «Оленьи ручьи» и «Река Чусовая».

В Свердловской области с начала года зафиксировано 4808 случаев нападения клещей. С подозрением на энцефалит госпитализировано четыре человека, на клещевой боррелиоз – 18 человек. Несмотря на то, что зеленые зоны будут обработаны от опасных членистоногих, специалисты советуют уральцам не пренебрегать индивидуальной защитой. Для отдыха на природе нужно выбирать закрытую одежду светлых тонов и пользоваться репеллентами. Если клещ все-таки присосался, нужно обратиться в ближайший травмпункт. Клеща следует сдать в лабораторию на выявление инфекций.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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