На этой неделе от клещей обработают еще 6 парков

В ближайшие дни в Екатеринбурге проведут акарицидную обработку шести парков:

– 14 мая – парк «Семь ключей»;

– 16 мая – парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк Зеленая Роща, парк в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Академика Бардина;

– 17 мая – парк имени Чкалова и парк Камвольного комбината.

Кроме того, планируются работы на территориях городского, Малоистокского, Чусовского и Широкореченского лесничеств. Всего противоклещевым препаратом будет обработано около 500 гектаров зеленых зон.

От клещей уже обработали парк Маяковского и дендрарий. Остальные парки должны были пройти обработку в начале мая, но свои коррективы внесла холодная и снежная погода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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