В Екатеринбурге начали обрабатывать парки от клещей

В Екатеринбурге началась акарицидная обработка парков и скверов. Дендрологический парк на улице 8 Марта сегодня закрыт для посетителей – там идет уже второй этап обработки от клещей. В других зеленых зонах города работы начнутся с 28 апреля.

«Конкретного графика нет, работы будут проводится по погоде. В парках о дате и времени работ появятся объявления», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

С начала весны от укусов клещей в Свердловской области пострадали уже более двух тысяч жителей. Три человека заразились клещевыми инфекциями и попали в больницу. По данным Роспотребнадзора, в текущем году от клещей обработают порядка 11,3 тысяч гектаров зеленой территории.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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