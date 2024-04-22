Три свердловчанина заразились инфекциями после укусов клещей

В Свердловской области резко увеличилось количество пострадавших от укусов клещей. Если неделю назад был всего 181 случай, то после аномально теплых выходных медики зарегистрировали уже 1354 обращений после встречи с клещами. Среди покусанных – 335 детей.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализирован один человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – два человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В лабораториях были исследованы 347 снятых клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,6% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 1,9%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,7%. Почти треть исследованных особей оказалась заражена иксодовым боррелиозом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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