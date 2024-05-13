Участнику СВО с Урала отказали в лечении в Екатеринбурге и отправили в Самару

Проблема медицинского обслуживания участников СВО стоит достаточно остро и требует долгой системной работы. Однако то, что ее поднял сегодня в Совете Федерации кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов, внушает надежду на исправление ситуации.

Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «Проблема такая действительно есть. О том, что неделями и месяцами участники СВО не могут попасть на прием к врачу в военном госпитале, пройти ВВК или людей «футболят» из госпиталя в госпиталь, мне пишут едва ли не чаще, чем про задолженность по денежному довольствию. Из свежего. Пишет жена участника СВО из Новоуральска. Он находится в отпуске после ранения. Нуждается в доп. обследовании и прохождении ВВК. Но в военном госпитале в Екатеринбурге его принимать отказались, перенаправили в госпиталь по месту расположения в/ч в... Самару. Ну не абсурд ли?» – пишет Иванов.

Депутат отмечает, что первопричина происходящего – не в равнодушии или чьей-либо безответственности, просто «инфраструктура не тянет, кадров не хватает».

«То, что эта проблема озвучена и ей дана принципиальная оценка со стороны будущего министра обороны – это дорогого стоит. Значит, велика вероятность, что ситуация по госпиталям будет меняться в лучшую сторону», – надеется парламентарий.

По сообщению ТАСС, сегодня в Совете Федерации Андрей Белоусов заявил, что в России есть вопросы по социальному обеспечению военнослужащих – участников СВО, и над ними надо работать. В частности, по его словам, необходимо решить вопросы медобслуживания участников спецоперации в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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