Раненым бойцам больше не придется ездить через полстраны на ВВК

Раненые в зоне СВО бойцы больше не должны будут ездить в свою воинскую часть для прохождения военно-врачебной комиссии – они смогут проходить ее по месту нахождения.

Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. Он напомнил, что военнослужащим в случае ранения дают отпуск до 60 дней. По его истечении бойцы должны были вернуться к месту службы для прохождения ВВК. «Даже если очевидно, что участник СВО весь в гипсе и на костылях. Иначе теоретически его могут признать самовольно оставившим часть. С соответствующими нехорошими последствиями», – пояснил депутат. Несколько раз Максиму Иванову уже приходили обращения от раненых, столкнувшихся с таким абсурдным требованием.

Депутат проинформировал об этой проблеме министра обороны Андрея Белоусова, после чего получил четкий ответ: военное ведомство разработало методику, в соответствии с которой ВВК можно проводить по месту пребывания раненого участника СВО в отпуске. Иными словами, ехать в воинскую часть на костылях не нужно. «Это правильно. У нас каждый военнослужащий на счету. Каждый ценен. Поэтому надо упрощать систему там, где ее можно упростить в пользу участников СВО», – резюмирует Иванов.

Как уже сообщал «Новый День», о похожем случае максим Иванов рассказывал в мае. Участник СВО из Новоуральска находился в отпуске после ранения в Екатеринбурге, нуждался в дополнительном обследовании и прохождении ВВК. Но в военном госпитале в Екатеринбурге его принимать отказались, перенаправив в госпиталь по месту расположения в/ч – в Самару.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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