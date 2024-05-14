Для «Майской прогулки» разработали новый маршрут – до Новокольцовского кампуса (СХЕМЫ)

Организаторы «Майской прогулки» представили новый маршрут длиной 35 км – от главного корпуса УрФУ до Новокольцовского кампуса и обратно. Оценить его участники смогут уже в ближайшее воскресенье, 19 мая.

Маршрут пройдет от главного корпуса УрФУ по улицам Ленина и Малышева, через парк Энгельса – к саду им. Павлика Морозова, далее – через парк Маяковского в парк Лесоводов России, затем мимо карьера у «Рамады» и микрорайона Птицефабрика – в Новокольцовский. Здесь для участников организуют лаунж-зону с диджеем и фотозонами, можно будет увидеть объекты нового района, которые были построены к Международному фестивалю университетского спорта.

Остальные маршруты были уже опробованы в прошлые годы. Самый легкий – «Полупроменад» длиной 10 км. Он проходит по центру Екатеринбурга, без захода в лесопарковые зоны. Идеален для семей с детьми и пожилых участников.

Второй – «Исетский променад» (17 км), проходит через центр города, захватывает несколько парков.

Третий – «Шарташская кругосветка» (17 км). Маршрут проходит вокруг Шарташа по живописным местам.

Самый сложный маршрут – «Классика» протяженностью 50 км. Его участники сначала дойдут до Новокольцовского района, затем через Санаторный лесопарк до технопарка «Университетский», затем лесными тропами – до Шарташа, обойдут его и, минуя Каменные Палатки, вернутся к УрФУ.

По оценке организаторов, в этом году в «Майской прогулке» примут участие около 10 тысяч человек.

Напомним, в прошлом году «Майскую прогулку» перенесли сначала с 21 мая на 4 июня, затем на 10 сентября, затем – на 17 сентября из-за сильных лесных пожаров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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