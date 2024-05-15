С понедельника в Екатеринбурге начнутся опрессовки

С понедельника, 20 мая, в Екатеринбурге начнутся первые в этом сезоне опрессовки. График работ сместился из-за погоды – май в этом году в уральской столице выдался аномально холодным, в связи с чем отключение тепла и ремонтную кампанию энергетики отодвинули на неделю.

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) в рамках подготовки к новому отопительному сезону с 20 по 23 мая проведут первую серию гидравлических испытаний тепловых сетей. Они пройдут без ограничения горячего водоснабжения.

Гидравлические испытания магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод пройдут:

– с 23:00 20 мая до 06:00 21 мая;

– с 23:00 21 мая до 06:00 22 мая;

– с 23:00 22 мая до 06:00 23 мая;

– с 23:00 23 мая до 06:00 24 мая.

На период гидравлических испытаний владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем теплопотребления от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.

Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями нужно принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства на период испытаний.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).

Екатеринбург, Елена Васильева

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