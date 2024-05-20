У жителей Екатеринбурга и Березовского на 2 недели отключат горячую воду

С 20 мая по 2 июня у жителей Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга и березовчан отключат горячую воду в связи с ремонтом оборудования на Новосвердловской ТЭЦ.

«В течение двух недель на станции будут проведены диагностика паропроводов острого пара, станционных газопроводов, ревизия и ремонт оборудования газораспределительного пункта, неотключаемой арматуры. Чистка охлаждающей циркуляционной системы градирен, ремонт трубопроводов тепловой сети и питательной воды», – уточнили в пресс-службе свердловского филиала «Т Плюс».

Кроме того, отключение горячей воды совпало с началом опрессовок. Напомним, график работ сместился из-за погоды – май в этом году в уральской столице выдался аномально холодным, в связи с чем отключение тепла и ремонтную кампанию энергетики отодвинули на неделю.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube