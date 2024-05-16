Чиновник объяснил, откуда берутся стаи крыс в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга жалуются на нашествие крыс. Особенно много грызунов расплодилось в микрорайонах Пионерский, Втузгородок и ЖБИ. Животные даже пробираются в автомобили и перегрызают провода.

По словам главы Кировского района Владимира Боликова, проблема связана с контейнерными мусорными площадками, которые находятся на территории общего пользования. «Таких адресов у нас порядка 20. Там невывоз мусора, и не убрано вокруг, и, к сожалению, крысы. Мы понуждаем управляющие компании проводить дератизацию и работаем по каждому конкретному случаю. Но проблема до сих пор сохраняется», – сказал Боликов, выступая с отчетом перед депутатами на заседании комиссии по МСУ в городской думе.

Председатель думы Анна Гурарий добавила, что грызуны также размножаются в гаражах и теплосетях, которые находятся рядом с мусорными баками. «Не всегда собственники многоквартирного дома готовы включиться в снос гаражей. Это работа сложная и небыстрая», – заметила спикер.

Крысы пугают и посетителей дендропарка на улице Первомайской. По словам Гурарий, там грызуны заводятся из-за привычки горожан бесконтрольно кормить птиц. «Парк – излюбленное место для прогулок и кормления уток. Но утки съедают не все, и приходят крысы. Можно сколь угодно проводить дератизацию, но если есть кормовая база, крысы будут распространяться», – заявила спикер думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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