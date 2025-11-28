Крысы сгрызли провода в элитной иномарке – она стояла на паркинге в центре города

Крысы сгрызли провода под капотом дорогой BMW – элитная машина была припаркована на зиму на подземной стоянке в жилом доме в центре Екатеринбурга. Как рассказал «Новому Дню» владелец автомобиля Максим, машину он перевел в режим хранения еще в конце сентября, когда начались первые заморозки и ездить на летней резине стало небезопасно.

«Это моя летняя машина, она всегда зимует в паркинге. Перед зимовкой я ее отвожу на мойку и детейлинг, заливаю полный бак, даже закрываю выхлопную трубу – так советуют делать, чтобы не пролезли внутрь грызуны. Но оказалось, что этого недостаточно. Машину я проверяю раз в пару месяцев, просто перепарковаться, прогреть двигатель, убедиться, что все ОК, и тут оказалось, что как раз за эти пару месяцев мыши или крысы, я не знаю, кто именно, сгрызли проводку и частично пожрали шумоизоляцию», – сообщил владелец пострадавшей машины.

Он уточнил, что сумма ущерба пока непонятна, ее подсчитают специалисты в автосервисе. «Если сердечник не поврежден, а сгрызена только оплетка проводов, это будет не космическая цена, если же нет, то встанет в пару сотен. Пока мне сказали, что такие случаи действительно бывают, и именно в центре Екатеринбурга, хотя я не первый год оставляю машину зимовать в подземном паркинге в центре. Пока не знаю, что делать: либо будем укрывать провода чем-то устойчивым, либо обрабатывать какими-то химикатами, либо вообще менять паркинг», – добавил собеседник агентства.

Крысы и прежде доставляли неудобства жителям Екатеринбурга. Сигналы приходили из разных частей города. В частности, в Кировском районе местная администрация ссылалась на то, что управляющие компании вовремя не проводят дератизацию на контейнерных площадках. «Мы понуждаем управляющие компании проводить дератизацию и работаем по каждому конкретному случаю. Но проблема до сих пор сохраняется», – говорил глава района Владимир Боликов.

Председатель думы Анна Гурарий уточняла, что грызуны могут размножаться в гаражах и теплосетях. «Не всегда собственники многоквартирного дома готовы включиться в снос гаражей. Это работа сложная и небыстрая», – отмечала спикер ЕГД.

На Химмаше люди жаловались на то, что крысы проникают в квартиры из подтапливаемого подвала.

Екатеринбург, Елена Сычева

