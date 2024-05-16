Уральские выпускники выбирают ЕГЭ по обществознанию и информатике

В Свердловской области самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ уже несколько лет подряд остаются обществознание и информатика.

Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела общего образования областного министерства образования Наталья Сокольская. По ее словам, многие школьники ошибочно считают обществознание самым легким предметом для сдачи, хотя это далеко не так. Его выбрали почти 48% выпускников. Почти 25% 11-классников планируют сдавать ЕГЭ по информатике, 17,5% – по биологии, 15% – по физике, 12,5% – по английскому языку, по 12% – по химии и истории. Все 100% сдают ЕГЭ по русскому языку и математике базового (52%) или профильного (48%) уровня.

Резких изменений в предпочтениях у ребят нет. В 2023 году обществознание выбрали 48% выпускников, информатику – 22%, биологию – 17%, по 13% – историю и физику.

Как правило, выбор предметов связан с дальнейшими планами на обучение. Можно предположить, что 48% выпускников планируют поступать на гуманитарные специальности, а те, кто выбрал биологию, – на медицинские.

Всего в этом году в Свердловской области будут сдавать ЕГЭ 18 773 человека. Экзамены будут проходить на 153 площадках, за их проведением будут следить 3200 видеокамер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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