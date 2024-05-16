На Урале вновь выросли цены на овощи

В Свердловской области за неделю вновь выросли цены на овощи. Лидером среди подорожавших продуктов стал репчатый лук, стоимость которого выросла на 14,1% (до 38,25 руб./кг).

Также в цене поднялись свекла – на 8%, белокочанная капуста – на 6,6%, картофель – на 4,1% и морковь – на 2,5%. Теперь их можно купить за 72,94 руб./кг, 45,49 руб./кг, 26,53 руб./кг, 60,21 руб./кг соответственно. Подорожали и другие продукты: пшено (до 64,72 руб./кг), мороженая рыба (до 285,04 руб./кг), яблоки (до 149,04 руб./кг) и колбаса (до 659,05 руб./кг) – однако рост составил менее 2%.

По данным Свердловскстата, цена на некоторые продукты снизилась. Так, огурцы подешевели на 5% – до 150 руб./кг, а стоимость помидоров и поваренной соли упала на 1,2% – до 267,32 руб./кг и 16,07 руб./кг соответственно.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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