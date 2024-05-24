Картофель взлетел в цене

В Свердловской области второй раз за месяц зафиксирован резкий рост цен на самые необходимые овощи.

По сообщению Свердловскстата, картофель за неделю подорожал на 14% и теперь стоит больше 30 рублей за кило. Почти на 8% дороже стал лук – 41,64 руб./кг. На 7% выше стала цена на свеклу – 78,45 руб./кг, на 5% – на морковь (63,18 руб./кг).

В пределах 2% выросли цены на колбасу, сливочное масло, молоко, сметану.

Зато более чем на 7% дешевле стали свежие огурцы и помидоры – 139 и 249 рублей за кило.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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