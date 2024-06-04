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Вторник, 4 июня 2024, 10:23 мск

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Картофель в России подорожал из-за сокращения поставок из Египта

Египетские экспортеры сократили поставки картофеля в Россию и тем самым спровоцировали рост цен на рынке. Ситуация в скором времени стабилизируется за счет нового урожая. Об этом сообщил директор «Картофельного союза» Алексей Красильников.

«Египет, который нам традиционно поставлял от 300-500 тысяч тонн именно в это время – мае-июне месяце, сократил площади под российские поставки и, собственно говоря, возможно, это спровоцировало определенный дефицит на рынке», – рассказал Красильников РИА «Новости».

В ближайшие две недели начнутся поставки раннего картофеля из южных регионов РФ. «Скоро наши потребители смогут полакомиться молодой картошкой с отечественных полей», – добавил директор «Картофельного союза».

По данным Росстата, в мае цены на картофель на российском рынке подскочили на 25,6%. Ряд сельхозпроизводителей сократили посевные площади из-за невысокой рентабельности картофеля. Однако, по мнению Красильникова, во многих областях их объем сохранился, поэтому никакой критической ситуации с картофелем не ожидается.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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