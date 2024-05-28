Россиян предупредили о штрафах за продажу картофеля с личного огорода

Российским дачникам грозит штраф за выращивание на участке не только запрещенных растений, но и за продажу картофеля. Об этом предупредили юристы.

Россияне, выращивающие картофель на продажу из собственных клубней, рискуют получить штраф до 500 рублей за нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений по статье 10.12 КоАП РФ, рассказала РИА «Новости» юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина.

«Дело в том, что закон предписывает приобретать картофель для посева с целью дальнейшей продажи урожая в специально предназначенных для этого магазинах. Эта норма не затрагивает тех, кому овощи с огорода нужны исключительно для личного потребления», – отметила эксперт.

Кроме того, оштрафовать могут тех, кто регулярно зарабатывает на продаже овощей со своего огорода без соответствующей государственной регистрации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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